Макарова и Веснина начнут US Open в парном разряде матчем с Брэйди и Риске

Чемпионки Открытого чемпионата США 2014 года в парном разряде, российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина, получили первый номер посева на US Open – 2017. Их соперницами в матче первого круга станут американки Дженнифер Брэйди и Элисон Риске.

Россиянка Алла Кудрявцева и китаянка Чжэн Сайсай в стартовом матче сыграют с американками Тэйлор Джонсон и Клэр Лю. Россиянки Натела Дзаламидзе и Вероника Кудерметова – с австралийками Кейси Деллакуа и Эшли Барти (6).

Соперницами Натальи Вихлянцевой и сербки Нины Стоянович стали венгерка Тимя Бабош и чешка Андреа Главачкова (5). Россиянка Дарья Касаткина и Дарья Гаврилова из Австралии в первом круге встретятся с румынками Ириной-Камелией Бегу и Ралукой Олару. Анастасия Павлюченкова и француженка Кристина Младенович – с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей и хорваткой Аной Конюх.