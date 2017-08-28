Карацев и Музаев выиграли золото Универсиады в парном разряде

Российские теннисисты Аслан Карацев и Ричард Музаев завоевали золото летней Универсиады в Китайском Тайбэе в парном разряде. В финальном матче они одолели представителей Великобритании Джека Финдела-Хоукинса и Люка Джонсона со счётом 6:1, 3:6, [10:7]. Это 17-я золотая медаль сборной России на Универсиаде в Китайском Тайбэе.
Ранее бронзовую медаль Универсиады-2017 в мужском одиночном разряде завоевал россиянин Роман Сафиуллин, проигравший в полуфинале соревнований.
Универсиада завершится 30 августа.