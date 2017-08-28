Турсунов не доиграл матч первого круга US Open с Норри

Россиянин Дмитрий Турсунов не доиграл матч первого круга US Open с британцем Кэмероном Норри (Q). 34-летний москвич, занимающий 403-е место в рейтинге АТР, отказался от продолжения борьбы из-за травмы, проиграв два первых сета со счётом 6:7 (7:9), 1:6. На момент завершения встречи Дмитрий и Кэмерон провели на корте 1 час 32 минуты.

Следующим оппонентом 22-летнего представителя Великобритании, ранее выступавшего за Новую Зеландию, станет либо испанец Пабло Карреньо-Буста (12), либо американец Эван Кинг (Q).