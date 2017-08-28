Цонга и Иснер вышли во второй круг турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке

Француз Жо-Вильфрид Цонга (8) в первом круге Открытого чемпионата США победил румына Мариуша Копила со счётом 6:3, 6:3, 6:4. Поединок продолжался 1 час 51 минуту. 32-летний уроженец Ле-Мана, занимающий 12-е место в рейтинге АТР, исполнил 13 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки, реализовал 4 брейк-пойнта из 13, активно выиграл 38 розыгрышей и сделал 28 невынужденных ошибок. Его оппонент заработал 29 виннеров при 26 собственных неточностях и не совершил ни брейка.

Следующим соперником Цонги станет либо россиянин Даниил Медведев, либо канадец Денис Шаповалов (Q).

Одержал победу в стартовом поединке и 10-й сеяный американец Джон Иснер, одолевший француза Пьера-Юга Эрбера — 6:1, 6:3, 4:6, 6:3.