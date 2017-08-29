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Макарова отдала Бартель всего три гейма в первом круге US Open

29 августа 2017, вторник. 01:44 Теннис

Российская теннисистка Екатерина Макарова стала участницей второго раунда Открытого чемпионата США, одолев в первом круге немку Мону Бартель со счётом 6:2, 6:1.

За 1 час и 1 минуту Екатерина, занимающая в мировом рейтинге 40-ю позицию, ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и взяла 5 подач соперницы. Бартель, находящаяся в рейтинге WTA на 51-й строчке, сделала 4 эйса, четырежды подала навылет и не сделала ни одного брейка.

Далее россиянке предстоит сразиться с победительницей пары Каролина Возняцки (Дания) – Михаэла Бузэрнеску (Румыния).

US Open (ж) 2017. 1-й круг
29 августа 2017 года, вторник. 00:35 МСК
Мона
Бартель
Екатерина
Макарова
2:6 1:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Екатерина Макарова Мона Бартель US Open
Новости. Теннис
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