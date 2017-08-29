Чорич обыграл Веселы и вышел во второй раунд US Open

Хорват Борна Чорич нанёс поражение чеху Иржи Веселы со счётом 7:6, 7:6, 6:2 в матче первого раунда Открытого чемпионата США. Ещё в одной встрече американец Джаред Доналдсон одержал победу над грузином Николоза Басилашвили со счётом 6:0, 4:6, 6:3, 7:6.



Далее Чоричу предстоит сразиться с победителем пары Дариан Кинг (Барбадос) — А. Зверев (Германия), а соперником Доналдсона станет представитель Франции Люка Пуи, который в своём матче нанёс поражение бельгийцу Рубену Бемельмансу со счётом 6:3, 6:4, 6:4.