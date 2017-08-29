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Куэрри: Симон определённо не тот, с которым хочешь встретиться в 1-м круге

29 августа 2017, вторник. 08:37 Теннис

Американский теннисист Сэм Куэрри прокомментировал победу над французом Жилем Симоном со счётом 6:4, 6:3, 6:4 в первом круге US Open.

«Симон определённо не тот парень, с которым хочешь встретиться в первом круге. Он был сеяным на турнирах «Большого шлема» на протяжении последних лет шести. Здесь было не так, но он сильный игрок. Я рад, что мне удалось его пройти, потому что я знал, что будет нелегко. Думаю, я всё сделал правильно, и доволен этим», — приводит слова Куэрри пресс-служба турнира.

Куэрри обыграл Симона и вышел во второй круг US Open
Источник: US Open Сообщить об ошибке
Теги
Жиль Симон Сэм Куэрри
Новости. Теннис
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