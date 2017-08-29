Куэрри: Симон определённо не тот, с которым хочешь встретиться в 1-м круге

Американский теннисист Сэм Куэрри прокомментировал победу над французом Жилем Симоном со счётом 6:4, 6:3, 6:4 в первом круге US Open.



«Симон определённо не тот парень, с которым хочешь встретиться в первом круге. Он был сеяным на турнирах «Большого шлема» на протяжении последних лет шести. Здесь было не так, но он сильный игрок. Я рад, что мне удалось его пройти, потому что я знал, что будет нелегко. Думаю, я всё сделал правильно, и доволен этим», — приводит слова Куэрри пресс-служба турнира.

Куэрри обыграл Симона и вышел во второй круг US Open