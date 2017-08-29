Мугуруса: думаю, я одна из претенденток на победу на US Open

Испанка Гарбинье Мугуруса, переигравшая в первом круге Открытого чемпионата США американку Варвару Лепченко со счётом 6:0, 6:3, поделилась впечатлениями от своей игры в дебютной втсрече.

«Думаю, в начале матча Варвара нервничала, но постепенно она стала играть лучше, и концовка превратилась в настоящую битву.

Считаю ли я себя фаворитом US Open? Думаю, я одна из претенденток на победу. Сейчас в туре много сильных теннисисток, близких по уровню, и каждая может добиться успеха. Я никогда раньше не выступала слишком хорошо в Нью-Йорке, поэтому стараюсь не давить на себя высокими ожиданиями. Посмотрим, что получится", — приводит слова Мугурусы официальный сайт турнира.