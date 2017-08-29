Квитова: матч с Янкович получился нервным, так как мы обе долго не играли

Чешка Петра Квитова, одолевшая в первом круге Открытого чемпионата США сербку Елену Янкович со счётом 7:5, 7:5, призналась, что победа над экс первой ракеткой мира далась ей нелегко.

«Матч получился трудным, как я и ожидала. Думаю, против такой опасной и опытной соперницы, как Елена, иначе и быть не могло. Плюс дул сильный ветер, поэтому было тяжело найти свой ритм. Иногда я решала сыграть в центр корта, чтобы не рисковать.

В прошлом у нас было много отличных сражений. Я знала, что в последнее время она, как и я, не так часто выходила на корт. Поэтому это был равный и немного нервный поединок, но в концовке я решила рискнуть, и это сработало", — приводит слова Квитовой официальный сайт турнира.