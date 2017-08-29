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Текстовая трансляция встречи Родина – Бушар в первом круге US Open

29 августа 2017, вторник. 18:39 Теннис

В первом круге Открытого чемпионата США по теннису встретятся россиянка Евгения Родина и представительница Канады Эжени Бушар. Поединок стоит в расписании Grandstand вторым запуском после встречи де Минор — Тим и начнётся около 20:00 по московскому времени.

28-летняя москвичка занимает 89-е место в рейтинге WTA, 23-летняя Бушар располагается на 76-й позиции в мировой классификации. Соперницы никогда не встречались друг с другом.

«Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию встречи Родина – Бушар в первом круге US Open.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Евгения Родина Эжени Бушар
Новости. Теннис
29 августа 2017, вторник
18:39 Текстовая трансляция встречи Родина – Бушар в первом круге US Open
15:27 Настасе: не совсем нормально, что Шарапова, принимавшая допинг, может играть
15:22 Видеозапись последнего розыгрыша матча Шарапова — Халеп на US Open
15:00 Чилич: нижняя часть сетки US Open открыта, шансы есть у многих ребят
14:42 Бычкова: не скажу, что победа над Халеп — это громкая заявка Шараповой
14:00 Крунич: во всех аспектах жизни, кроме тенниса, следую инстинктам
13:52 Шарапова за год потеряла $ 100 млн и стала 17-й в списке богатейших россиянок
12:57 Квитова: матч с Янкович получился нервным, так как мы обе долго не играли
12:46 Мугуруса: думаю, я одна из претенденток на победу на US Open
12:36 Селиваненко: после матча с Халеп мы увидели ту Шарапову, которую так любим
11:58 Шарапова обыграла теннисистку топ-5 впервые с октября 2015 года
11:50 Шаповалов: я не чувствовал давления в матче с Медведевым
11:40 Янчук: Шарапова выдержала первый суровый экзамен в лице Халеп
10:56 Шарапова: у меня был чёткий план на матч с Халеп
10:12 Тарпищев: Шараповой психологически было легче, чем Халеп
10:00 Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп. Фоторепортаж
09:34 Халеп: Шарапова была лучше и заслуженно победила
09:26 Возняцки стала соперницей Макаровой по второму кругу US Open
09:19 А. Зверев вышел во второй круг US Open, победив за 3 часа Кинга
08:37 Куэрри: Симон определённо не тот, с которым хочешь встретиться в 1-м круге
08:29 Стивенс: у меня не было особых ожиданий от матча с Винчи, я просто хотела играть
08:16 Шарапова: как я могу спать после такого?
07:28 В. Уильямс: я вообще не планировала проигрывать сет, но такое случается
06:17 Цибулкова пробилась во второй раунд US Open
05:48 Шарапова выиграла у Халеп в первом круге US Open
04:57 Сок уступил Томпсону в первом круге US Open
04:26 Чорич обыграл Веселы и вышел во второй раунд US Open
04:04 Бабош пробилась во второй раунд US Open и может стать соперницей Шараповой
03:47 Рамос-Виньолас обыграл Истомина и стал участником второго раунда US Open
03:29 Шуай и Суарес-Наварро прошли во второй круг US Open
03:22 Возняцки вышла во второй раунд US Open, где сыграет с Макаровой
02:47 В. Уильямс преодолела рубеж первого круга US Open
02:21 Пуи, Мюллер и М. Зверев вышли во второй раунд US Open
01:44 Макарова отдала Бартель всего три гейма в первом круге US Open
01:38 Куэрри обыграл Симона и вышел во второй круг US Open
01:27 Видео: разминка Марии Шараповой перед стартом US Open
00:44 Хачанов проиграл Лу Яньсюню в первом круге Открытого чемпионата США
00:31 Прямая текстовая трансляция матча Халеп — Шарапова на US Open
00:13 Медведев проиграл Шаповалову в первом круге US Open
28 августа 2017, понедельник
23:43 Конта проиграла Крунич на старте Открытого чемпионата США
22:59 Чилич в четырёх партиях победил Сандгрена в первом круге US Open
22:53 Цонга и Иснер вышли во второй круг турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке
21:47 Карреньо-Буста, Андерсон и Джонсон выиграли матчи в первом круге US Open
21:24 Донской вышел во второй круг Открытого чемпионата США
20:28 Квитова одолела Янкович и сыграет с Корне во втором круге US Open
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