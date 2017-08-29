Текстовая трансляция встречи Родина – Бушар в первом круге US Open

В первом круге Открытого чемпионата США по теннису встретятся россиянка Евгения Родина и представительница Канады Эжени Бушар. Поединок стоит в расписании Grandstand вторым запуском после встречи де Минор — Тим и начнётся около 20:00 по московскому времени.

28-летняя москвичка занимает 89-е место в рейтинге WTA, 23-летняя Бушар располагается на 76-й позиции в мировой классификации. Соперницы никогда не встречались друг с другом.

«Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию встречи Родина – Бушар в первом круге US Open.