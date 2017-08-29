Из-за ливня матчи с участием россиян на US Open перенесены на 30 августа

Из-за многочасового ливня в Нью-Йорке на всех внешних кортах, на которых проходили матчи первого круга Открытого чемпионата США в одиночном разряде, отменены все запуски. В том числе на среду, 30 августа, перенесены матчи с участием всех 10 россиян: Евгении Родиной, Светланы Кузнецовой, Дарьи Касаткиной, Михаила Южного, Андрея Кузнецова, Софьи Жук, Андрея Рублёва, Анастасии Павлюченковой и дерби Елена Веснина – Анна Блинкова.

Продолжаются матчи только под крышей — на главной арене Артура Эша. Возможно, туда же будет перенесён и доигран сегодня матч теннисистки из Латвии Елены Остапенко (12) с испанкой Ларой Арруабарреной, который дождь прервал при счёте 6:2, 1:6, 3:1.