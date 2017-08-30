Димитров вышел во второй круг US Open, где может сыграть с Рублёвым

Болгарин Григор Димитров (7) в первом круге US Open переиграл чеха Вацлава Шафранека (Q) со счётом 6:1, 6:4, 6:2. 26-летний уроженец Хасково, занимающий девятое место в рейтинге АТР, за 1 час 48 минут исполнил 6 эйсов, допустил 3 двойные ошибки, активно выиграл 22 розыгрыша и совершил столько же невынужденных. Вацлав сделал 26 виннеров при 37 собственных неточностях.

Во втором круге Димитров сыграет либо с россиянином Андреем Рублёвым, либо с британцем Аляжем Бедене.

Француз Гаэль Монфис (18) стартовал на турнире с победы над своим соотечественником Жереми Шарди — 7:6 (8:6), 6:3, 6:4. Следующим оппонентом Гаэля станет американец Дональд Янг.