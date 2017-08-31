Мугуруса вышла в третий круг US Open

Третья ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса нанесла поражение китаянке Дуань Инъин, занимающей в мировом рейтинге 92-е место, со счётом 6:4, 6:0 в матче второго раунда Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.



Мугуруса сделала 6 эйсов, 1 раз ошиблась при подаче и реализовала 4 брейк-пойнта. Инъин ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и не взяла ни одной подачи соперницы.



В ещё одной встрече второго круга сербка Александра Крунич обыграла хорватку Айлу Томлянович со счётом 6:3, 6:2.