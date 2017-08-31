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Шарапова: я всё ещё думаю, что мне нужно больше времени и больше матчей

31 августа 2017, четверг. 09:03 Теннис

Россиянка Мария Шарапова поделилась впечатлениями после победы над венгеркой Тимей Бабош во втором круге Открытого чемпионата США со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:1.

«Я всё ещё думаю, что мне нужно больше времени и больше матчей. Я точно являюсь теннисисткой, которая предпочитает полагаться на инстинкты. Мне нравятся моменты, когда нужно самой обдумать ситуацию. Конечно, ты выходишь на игру, имея план, но бывают моменты, когда ты лишь полагаешься на инстинкты. Мне потребуется время. Но сегодня, пожалуй, был не тот матч, в котором я это продемонстрировала.

Я хотела насладиться качеством тенниса, показанного в первой встрече, но также намеревалась сосредоточиться на этом матче. Я понимала, что мне в любом случае будет нелегко. Всегда сложно выходить на корт после такого поединка. Моей целью было просто одержать победу.

Во втором сете я ощущала себя более свежим игроком. Приятно испытывать такое перед началом третьей партии. Это придало мне уверенности.

Я провела два матча в упорной борьбе и смогла пройти дальше. Ближе к концу сегодняшнего матча я отлично себя чувствовала», — цитирует Шарапову официальный сайт турнира.

3-й день US Open. Шарапова вышла в третий круг. Как это было
Онлайн-трансляция третьего дня US Open, в рамках которого сыграют Шарапова, Кузнецова, Касаткина, Веснина, Рублёв, Макарова и многие другие.
Источник: US Open Сообщить об ошибке
Теги
Мария Шарапова Тимя Бабош US Open
Новости. Теннис
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