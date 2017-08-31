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Кузнецова: Шарапова заплатила за свою ошибку, пришло время играть

31 августа 2017, четверг. 09:08 Теннис

Россиянка Светлана Кузнецова, обыгравшая чешку Маркету Вондроушову со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:2) в первом круге Открытого чемпионата США, поделилась впечатлениями от прошедшей встречи и прокомментировала ситуацию с возвращением в тур своей соотечественницы Марии Шараповой, отбывшей дисквалификацию за употребление мельдония.

«Я ощущала боль в запястье, мне было больно выполнять удары с бэкхенда. Затем на корт вышел физиотерапевт, наложил тейп, и я приняла таблетку, ибупрофен или что-то в этом роде. При следующем переходе я почувствовала, что мне ещё нужна поддержка. Через несколько геймов боль ушла, потому что таблетка начала работать. Кажется, запястье немного распухло, я положила лёд. Оценю состояние позже.

Отыграть три матчбола — это сумасшествие. Вчера я в раздевалке говорила с Петкович и сказала ей, что когда играла с Осакой в Китае в прошлом году, то отыграла матчболы. Она сказала, что я всегда провожу подобные матчи. Я ответила: «Нет, это была лишь одна игра». Тогда она сказала, что в этом году у меня уже была подобная встреча с Риске, и я согласилась. Так всегда бывает. Мы лишь поговорили, и это сразу произошло. Это был тяжёлый поединок. Я очень рада, что спаслась. Но определённо недовольна своей игрой сегодня.

Я говорила о ситуации с допингом и Шараповой уже раз 20. Сложно представить чёткую точку зрения в этом вопросе. В первую очередь, есть разные допинговые случае. Ты можешь принимать стероиды, что-то другое или совершить ошибки. Я всегда поддерживала Марию в этой ситуации. Она отбыла дисквалификацию. Пора заканчивать обсуждать это. Она может сосредоточиться на игре. Это было тяжело для неё. Она заплатила за свою ошибку, пришло время играть.

Здорово, что она вернулась, потому что её не хватало в теннисе. Организаторы соревнований хотят видеть её на своих турнирах. Вы видели, как люди приветствовали её возвращение после первого матча. Это прекрасно для тенниса. Было бы глупо не дать ей играть после ошибки, из-за которой она и так пропустила полтора года», — цитирует Кузнецову официальный сайт турнира.

Кузнецова отыграла три матчбола и победила Вондроушову на US Open
Источник: US Open Сообщить об ошибке
Теги
Андреа Петкович Допинг Шарапова Мария Шарапова Светлана Кузнецова US Open
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