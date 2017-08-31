Бушар: матч с Родиной — один из тех, которые хочется забыть

Канадская теннисистка Эжени Бушар прокомментировала своё поражение от россиянки Евгении Родиной в первом круге Открытого чемпионата США со счётом 6:7 (2:7), 1:6.

«Если честно, я не знаю, что случилось после счёта 6:5 в первом сете. Это был один из тех матчей, которые хочется забыть. Я знаю, что совершила слишком много невынужденных ошибок, особенно в конце первой партии. Я просто не знала, что нужно делать. На данном этапе я не очень уверена в себе и не знала, как буду чувствовать себя на корте сегодня», — приводит слова Бушар официальный сайт турнира.