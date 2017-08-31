Возняцки: игры Шараповой ставят на центральный корт, это вызывает вопросы

Датчанка Каролина Возняцки, проигравшая во втором круге US Open россиянке Екатерине Макаровой со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 1:6, выразила недовольство решением организаторов поставить игру на корт номер 5 и раскритиковала их политику в отношении россиянки Марии Шараповой.

«Составлять расписание, при котором пятая ракетка мира играет на корте номер 5 в пятом по счёту матче после 11 часов — это неприемлемо. Я понимаю бизнес-интересы, если мы говорим о центральном корте, но когда на него ставят теннисистку, которая отбыла дисквалификацию за допинг, это вызывает вопросы. Это не кажется хорошим примером. Думаю, теннисистка, которая боролась с травмами и, вернувшись в тур, стала пятой ракеткой мира, заслуживает играть на более крупной арене, чем корт номер 5.

В итоге нас переместили на 17-й корт, очень хороший, кстати. Мы играли в прекрасной атмосфере. Но им, пожалуй, следует иногда думать о том, что они делают», — сказала Возняцки после игры.