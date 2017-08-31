Текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Родина на US Open

Россиянка Евгения Родина во втором круге Открытого чемпионата США сыграет с четвёртой сеяной — украинкой Элиной Свитолиной. Поединок начнётся в 18:00 по московскому времени на корте Артура Эша. Теннисистки дважды встречались друг с другом. Оба матча выиграла Свитолина. Родина сумела взять у украинки только 7 геймов за два поединка.



«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Свитолина — Родина.



Победительница этой встречи за выход в 1/8 финала поспорит с лучшей в противостоянии американки Шелби Роджерс и Дарьи Гавриловой из Австралии (25).



Напомним, что в первом круге Родина взяла верх над канадкой Эжени Бушар со счётом 7:6, 6:1.