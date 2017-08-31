Вихлянцева и Стоянович не смогли выйти во 2-й круг US Open в паре

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева и сербка Нина Стоянович не смогли преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата США в парном разряде. Вихлянцева и Стоянович в двух сетах уступили пятой паре соревнований Тиме Бабош из Венгрии и чешке Андреа Главачковой со счётом 4:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 9 минут. Вихлянцева и Стоянович 1 раз подали навылет и реализовали 1 брейк-пойнт из 3. На счету Бабош и Главачковой 4 реализованных брейк-пойнта из 8 и 1 ошибка на подаче.

Следующими соперницами Бабош и Главачковой будут победительницы матча Атаво/Лисицки (США/Германия) — Меликар/Смит (США/Великобритания).