Гоффен сыграет с Монфисом в третьем круге US Open

14-я ракетка мира бельгиец Давид Гоффен вышел в третий круг Открытого чемпионата США по теннису, проходящего в Нью-Йорке. В матче второго раунда Давид одержал волевую победу над аргентинцем Гидо Пельей, занимающим 72-е место в рейтинге ATP, со счётом 3:6, 7:6 (5), 6:7 (2), 7:6 (4), 6:3.



Далее Гоффену предстоит встретиться с 22-й ракеткой мира французом Гаэлем Монфисом, который в своей встрече второго круга нанёс поражение американцу Дональду Янгу, занимающему в мировой табели о рангах 57-ю позицию, со счётом 6:3, 6:7 (3), 6:4, 3:6, 7:5.

