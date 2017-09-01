В 19:30 по московскому времени начнётся матч третьего круга Открытого чемпионата США, в котором сыграют россиянка Екатерина Макарова и представительница Испании Карла Суарес-Наварро. По личным встречам впереди уроженка Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии — 6-2.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка.

Текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Суарес-Наварро на US Open

Победительница этого противостояния за выход в четвертьфинал поспорит либо с американкой Винус Уильямс (9), либо с представительницей Греции Марией Саккари.