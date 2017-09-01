Касаткина и Гаврилова вышли во второй круг US Open в парном разряде

Россиянка Дарья Касаткина и австралийка Дарья Гаврилова вышли во второй раунд US Open в женском парном разряде, обыграв румынок Ирину Бегу и Иоану-Ралуку Олару со счётом 6:3, 6:3.



На счету российско-австралийской пары 1 эйс, 4 двойные ошибки и 4 использованных брейк-пойнта из 8. Румынки 1 раз подали навылет, сделали 6 двойных и реализовали 1 брейк-пойнт из 4.



За выход в 1/8 финала Гаврилова и Касаткина поспорят с японкой Мисаки Дои и Чуан Чиацзюн из Тайваня, которые неожиданно обыграли чешку Квету Пешке и немку Анну-Лену Грёнефельд.