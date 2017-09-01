Макарова в седьмой раз за восемь матчей проиграла Суарес-Наварро

Испанка Карла Суарес-Наварро в трёх партиях нанесла поражение россиянке Екатерине Макаровой в третьем круге US Open — 6:1, 3:6, 6:3.



Матч продолжался 1 час 41 минуту. Суарес-Наварро дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки, сделала по 20 ударов навылет и невынужденных ошибок, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Макаровой 1 двойная, 24 «виннерса», 36 невынужденных и 3 использованных брейк-пойнта из 7.



Счёт личных встреч Карлы и Екатерины теперь 7:1 в пользу испанки.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.