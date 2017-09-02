175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Федерер: смена караула в теннисе произойдёт, но не уверен, что в следующем году

2 сентября 2017, суббота. 18:31 Теннис

Швейцарец Роджер Федерер, который в случае выхода в финал US Open — 2017 вернётся 11 сентября на первую строчку рейтинг-листа, поделился ожиданиями от сезона-2018.

«Смена караула в любом случае произойдёт, рано или поздно. Может быть, уже в следующем году. Но я всё-таки поставил бы на то, что это займёт немного больше времени. Не уверен, что в 2018-м сетки всех турниров будут „открытыми“, ведь пока неясно, как после возвращения будут играть такие топ-теннисисты, как Вавринка, Джокович, Маррей, Нисикори, Раонич.

Впрочем, в любом случае они сильно потеряют в рейтинге, так что нас ждут любопытные жеребьёвки. В Австралии у меня и Рафы уже были низкие номера посева, но сейчас в этой группе окажется намного больше игроков. Вполне возможно, что она начнётся уже с Маррея — в зависимости от того, сыграет ли он ещё в этом сезоне, ведь осенью ему нужно защищать очень много очков. Если он больше не будет выступать в нынешнем году, то выпадет из топ-4, и тогда всё будет совсем странно, но интересно», — приводит слова Федерера Tennis World USA.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кей Нисикори Милош Раонич Новак Джокович Роджер Федерер Стэн Вавринка Энди Маррей
Новости. Теннис
2 сентября 2017, суббота
18:31 Федерер: смена караула в теннисе произойдёт, но не уверен, что в следующем году
18:03 Текстовая онлайн-трансляция матча Плишкова — Чжан на US Open
16:16 Тарпищев: судьба матча Шарапова — Севастова будет больше зависеть от Марии
16:04 Иснер: буду ли дальше смотреть US Open? Я бы предпочёл американский футбол
14:52 Шаповалов: у молодых игроков, как я и Рублёв, появляется шанс
14:06 Полиция задержала эстонца, которому запрещено посещать US Open 20 лет
13:55 Стивенс: не могу дождаться, когда увижу дочку Серены Уильямс
12:22 Фоньини оштрафован на $ 24 тыс. за оскорбления судьи на вышке
12:15 Куэрри: не стоит обращать внимания на то, что я уже играл в полуфинале ТБШ
11:15 Шарапова: главное, что я в четвёртом круге, а где сейчас Возняцки — не знаю
11:03 М. Зверев: в нижней части сетки US Open нас ждёт интересная борьба
10:18 Шарапова поднялась на 100-е место в лайв-рейтинге WТА
10:03 Квитова: теннис помогает мне вернуться к нормальной жизни
09:37 В. Уильямс: Серена родила дочь? Я готова отвечать на вопросы о теннисе
09:27 Шарапова: не знаю, переехала ли бы в США, родись я в последние пару лет
07:30 Шарапова: очень рада выйти в следующий круг US Open
06:42 Шарапова победила американку Кенин в двух сетах и вышла в четвёртый круг US Open
05:11 Мугуруса: у Серены Уильямс девочка? Надеюсь, она не будет играть в теннис
04:33 Миша Зверев вышел в четвёртый круг US Open, одержав победу над Иснером
03:19 Севастова пробилась в четвёртый круг US Open и может встретиться с Шараповой
02:55 Куэрри взял верх над Алботом и вышел в четвёртый круг US Open
01:04 Макарова и Веснина обыграли Брэйди и Риске в первом круге US Open
00:30 В. Уильямс в 50-й раз в карьере прошла во вторую неделю турнира «Большого шлема»
00:12 Тарпищев: величайшая спортсменка родила дочку, у неё сейчас праздник души
00:05 Пуи и Андерсон вышли в четвёртый круг US Open
00:03 Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Кенин на US Open
1 сентября 2017, пятница
23:50 Хачанов и Рублёв победно стартовали на US Open в парном разряде
23:22 Мугуруса разгромила Рыбарикову и лишила Халеп шансов стать первой после US Open
22:59 Из нижней половины мужской сетки US Open кто-то впервые выйдет в финал ТБШ
22:54 Шаповалов — самый юный участник 1/8 финала турнира «Большого шлема» после Сафина
22:45 Серена Уильямс родила дочь
22:32 Чилич уступил Шварцману на US Open, 9 раз проиграв свою подачу
22:10 Макарова в седьмой раз за восемь матчей проиграла Суарес-Наварро
21:45 Кузнецов и Жазири одержали победу в 1-м круге Открытого чемпионата США
21:30 Касаткина и Гаврилова вышли во второй круг US Open в парном разряде
21:14 Карреньо-Буста и Лоренци вышли в четвёртый круг Открытого чемпионата США
20:55 Павлюченкова и Младенович пробились во второй круг US Open в паре
19:54 Квитова уверенно победила Гарсию и вышла в 1/8 финала US Open
17:37 Текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Суарес-Наварро на US Open
16:20 Роджерс: я не чувствовала, что мы провели самый долгий матч в истории US Open
15:07 Фритц: чувствую, что наконец вновь демонстрирую качественный теннис
14:35 Текстовая онлайн-трансляция матча Квитова — Гарсия на US Open
13:57 Федерер: пожалуй, это был наш лучший матч с Южным
13:42 Дель Потро: надеюсь, в третьем круге я сыграю на более высоком уровне
12:51 Гиббз: при счёте 3:3 во втором сете я стала немного слабее бить по мячу
Все новости RSS
Партнерский контент