Федерер: смена караула в теннисе произойдёт, но не уверен, что в следующем году

Швейцарец Роджер Федерер, который в случае выхода в финал US Open — 2017 вернётся 11 сентября на первую строчку рейтинг-листа, поделился ожиданиями от сезона-2018.



«Смена караула в любом случае произойдёт, рано или поздно. Может быть, уже в следующем году. Но я всё-таки поставил бы на то, что это займёт немного больше времени. Не уверен, что в 2018-м сетки всех турниров будут „открытыми“, ведь пока неясно, как после возвращения будут играть такие топ-теннисисты, как Вавринка, Джокович, Маррей, Нисикори, Раонич.



Впрочем, в любом случае они сильно потеряют в рейтинге, так что нас ждут любопытные жеребьёвки. В Австралии у меня и Рафы уже были низкие номера посева, но сейчас в этой группе окажется намного больше игроков. Вполне возможно, что она начнётся уже с Маррея — в зависимости от того, сыграет ли он ещё в этом сезоне, ведь осенью ему нужно защищать очень много очков. Если он больше не будет выступать в нынешнем году, то выпадет из топ-4, и тогда всё будет совсем странно, но интересно», — приводит слова Федерера Tennis World USA.