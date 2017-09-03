Впервые с 2008 года в 1/8 финала US Open вышли два теннисиста не старше 19 лет

18-летний канадец Денис Шаповалов и 19-летний россиянин Андрей Рублёв пробились в четвёртый круг Открытого чемпионата США. Сразу двое игроков не старше 19 лет добрались до 1/8 финала US Open впервые с 2008 года. 9 лет назад это удалось представителю Аргентины Хуану-Мартину дель Потро (19) и японцу Кею Нисикори (18).

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США Шаповалов 3 сентября поспорит с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, а Рублёв 4 сентября встретится с представителем Бельгии Давидом Гоффеном.