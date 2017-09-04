Стивенс обыграла Гёргес в четвёртом круге US Open

Американка Слоан Стивенс (SR) стала первой четвертьфиналисткой Открытого чемпионата США 2017 года, в трёх сетах обыграв немку Юлию Гёргес (30) — 6:3, 3:6, 6:1.



Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту. Стивенс выполнила 2 эйса, допустила 1 двойную и 16 невынужденных ошибок, 9 раз пробила навылет и использовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету Гёргес 4 эйса, 3 двойные, 26 виннеров, 43 невынужденные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.



Следующей соперницей Стивенс станет либо россиянка Мария Шарапова, либо латвийка Анастасия Севастова.