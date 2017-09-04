Винус Уильямс вышла в четвертьфинал US Open, победив Суарес-Наварро

Американская теннисистка Винус Уильямс одержала победу над испанкой Карлой Суарес-Наварро в четвёртом круге Открытого чемпионата США и вышла в четвертьфинал турнира. Матч завершился со счётом 6:3, 3:6, 6:1.



Противостояние заняло 1 час 50 минут. Уильямс 4 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок при 7 реализованных брейк-пойнтах из 9. В активе Суарес-Наварро 2 эйса и 4 брейк-пойнта из 9, а также 1 двойная ошибка.



В четвертьфинале турнира американка встретится с победительницей пары Петра Квитова — Гарбинье Мугуруса.