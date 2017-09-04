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Шаповалов: US Open 2017 года — это ещё одно событие, которое изменит мою жизнь

4 сентября 2017, понедельник. 09:26 Теннис

Канадец Денис Шаповалов прокомментировал своё поражение от испанца Пабло Карреньо-Бусты в четвёртом круге US Open со счётом 6:7 (2:7), 6:7 (4:7), 6:7 (3:7).

«Было очень весело ощущать эту атмосферу на протяжении двух недель. Это ещё одно событие, которое изменит мою жизнь. Большое спасибо болельщикам. Последние пару месяцев они прекрасно поддерживали меня. Без них ничего бы этого не было.

Также большую работу проделала моя команда. Многие члены команды не могут находится с семьями и детьми, так как вынуждены быть рядом со мной. Это очень много значит для меня.

Хочу поблагодарить своих родителей. К сожалению, они не смогли прийти на игру. Мама сказала, что постарается приехать, если я выиграю сегодня. Она не хотела предавать своих студентов, это для неё приоритет, и я её понимаю.

В этом матче у меня было много шансов. Не думаю, что сегодня я играл так же хорошо, как в предыдущих матчах здесь. Но это теннис, так бывает. Пабло провёл прекрасный матч. Он был очень силён психологически в важные моменты. На всех трёх тай-брейках он был лучше меня. Я вёл в счёте в первом и третьем, у меня были шансы. Я расстроен тем, что не смог удержать лидерство. Но это игра. Мне ещё многому нужно учиться. Надеюсь, однажды я смогу пройти дальше», — цитирует Шаповалова официальный сайт турнира.

Источник: US Open Сообщить об ошибке
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Денис Шаповалов Пабло Карреньо-Буста US Open
Новости. Теннис
4 сентября 2017, понедельник
09:26 Шаповалов: US Open 2017 года — это ещё одно событие, которое изменит мою жизнь
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09:21 Карреньо-Буста: на тай-брейках я сыграл идеально, очень агрессивно
09:19 Шарапова: по ходу матча я стала играть не так агрессивно, как в начале
09:14 Рыбакина, Рахимова и Лансере вышли во второй круг юниорского US Open
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06:57 Куэрри разгромил Мишу Зверева в трёх сетах и пробился в четвертьфинал US Open
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02:57 Винус Уильямс вышла в четвертьфинал US Open, победив Суарес-Наварро
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02:15 Гаврилова и Касаткина уступили Хаочин и Шуай в парном разряде на US Open
02:05 Севастова: Шарапова играла невероятно, но я продолжала сражаться
01:09 Шварцман обыграл Пуи и впервые вышел в четвертьфинал на турнире «Большого шлема»
00:39 Конюх объявила о грядущей операции на плече и прекращении работы с Краяном
00:22 Хачанов и Рублёв победили Паеса и Раджу во втором раунде US Open
00:05 Шарапова в трёх партиях уступила Севастовой и покинула US Open — 2017
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3 сентября 2017, воскресенье
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23:43 Хингис и Чжань обыграли Павлюченкову и Младенович в 3-м раунде US Open
23:24 Риттнер: Кербер проводит плохой сезон, но нужно дать ей вздохнуть свободно
22:44 Шарапова: в России первым делом нужно посетить Петербург. В Сибири делать нечего
22:16 Континен и Пирс нанесли поражение Елгину и Медведеву во втором круге US Open
21:28 Карреньо-Буста на трёх тай-брейках победил Шаповалова в 1/8 финала US Open
20:51 Муратоглу: не думаю, что «уайлд-кард» для Шараповой задают правильный посыл
20:00 Фоньини назвал журналиста идиотом и пообещал разбить телефон об его голову
18:56 Текстовая онлайн-трансляция матча Севастова — Шарапова на US Open
16:51 Текстовая онлайн-трансляция матча Шаповалов — Карреньо-Буста на US Open
16:13 Кис: болельщики помогли мне вернуться в игру
15:57 Веснина: теперь буду называть Кис ночным воином
15:55 Впервые с 2008 года в 1/8 финала US Open вышли два теннисиста не старше 19 лет
14:24 Кольшрайбер: выход в четвертьфинал US Open – это моя большая цель
13:54 Брэйди: Плишкова заслужила быть первой ракеткой мира
12:56 Вандевеге: победа над Радваньской получилась трудовой, я могу собой гордиться
12:36 Остапенко: мы с 10 лет играем с Касаткиной на одних турнирах, но я её не знаю
11:50 Гоффен: мне нужно будет играть быстро, чтобы вынуждать Рублёва много бегать
10:59 Осака: в матче с Канепи я была немного эмоционально нестабильна
10:40 Дель Потро: думаю, я провёл свой лучший матч на этом US Open
10:02 Свитолина: удача улыбнулась мне в концовке, но в целом я играла хорошо
09:49 Кар. Плишкова: на US Open 2017 я играю волнами
09:16 Надаль: в начале матча у меня возникли сложности с реализацией брейк-пойнтов
09:10 Долгополов: может быть, это был один из лучших моих матчей
09:06 Тим: ключевым моментом стал обратный брейк при счёте 4:5 в первом сете
09:03 Касаткина вышла в третий круг US Open в парном разряде, Кудрявцева выбыла
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