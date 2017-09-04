Шаповалов: US Open 2017 года — это ещё одно событие, которое изменит мою жизнь

Канадец Денис Шаповалов прокомментировал своё поражение от испанца Пабло Карреньо-Бусты в четвёртом круге US Open со счётом 6:7 (2:7), 6:7 (4:7), 6:7 (3:7).

«Было очень весело ощущать эту атмосферу на протяжении двух недель. Это ещё одно событие, которое изменит мою жизнь. Большое спасибо болельщикам. Последние пару месяцев они прекрасно поддерживали меня. Без них ничего бы этого не было.

Также большую работу проделала моя команда. Многие члены команды не могут находится с семьями и детьми, так как вынуждены быть рядом со мной. Это очень много значит для меня.

Хочу поблагодарить своих родителей. К сожалению, они не смогли прийти на игру. Мама сказала, что постарается приехать, если я выиграю сегодня. Она не хотела предавать своих студентов, это для неё приоритет, и я её понимаю.

В этом матче у меня было много шансов. Не думаю, что сегодня я играл так же хорошо, как в предыдущих матчах здесь. Но это теннис, так бывает. Пабло провёл прекрасный матч. Он был очень силён психологически в важные моменты. На всех трёх тай-брейках он был лучше меня. Я вёл в счёте в первом и третьем, у меня были шансы. Я расстроен тем, что не смог удержать лидерство. Но это игра. Мне ещё многому нужно учиться. Надеюсь, однажды я смогу пройти дальше», — цитирует Шаповалова официальный сайт турнира.