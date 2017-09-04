Бычкова: сейчас не очень правильно ждать великих побед от Шараповой

Российская теннисистка и телекомментатор Екатерина Бычкова высказала мнение по поводу поражения Марии Шараповой от Анастасии Севастовой из Латвии в четвёртом круге Открытого чемпионата США. Бывшая первая ракетка мира уступила в трёх сетах со счётом 7:5, 4:6, 2:6.

«Анастасия Севастова – это очень даже неплохая теннисистка, чем я, наверное, многих удивлю. Мы на позапрошлой неделе видели, как она тренировалась в Нью-Йорке. Анастасия была готова хорошо выступать. А Маше Шараповой неудобна такого типа игра. Плюс первые два матча были очень трудные для неё. Каждый раз проводить такие сложные игры просто невозможно. Шараповой уже не 20 лет, у неё была травма. Это достаточно объективные причины, почему трудно играть каждый матч на полную мощность. И несмотря на это, Мария хорошо выступила на этом турнире.

Будем ждать от Шараповой дальнейших положительных результатов. Ей для начала нужно выиграть какой-нибудь турнир, чтобы вспомнить, как вообще это делается. Шаг за шагом Маша будет набирать тот рейтинг, к которому она привыкла, к которому она сейчас стремится. А на данный момент ждать каких-то великих побед… Это не очень правильно. Она столько не играла, а тем более не играла на таком высоком уровне», — сказала Бычкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.