Хачанов и Рублёв не смогли пробиться в парный четвертьфинал US Open

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв не сумели выйти в четвертьфинал парных соревнований на Открытом чемпионате США по теннису, который проходит в Нью-Йорке. В матче третьего круга Карен и Андрей проиграли французам Жюльену Беннето и Эдуарду Роже-Васслену со счётом 6:4, 6:7 (3), 2:6.



Матч длился 1 час 50 минут, и за это время Хачанов и Рублёв сделали 2 эйса, четырежды ошиблись при подаче и реализовали 3 брейк-пойнта. Беннето и Роже-Васслен трижды подали навылет, совершили 4 двойные ошибки и взяли 4 подачи соперников.



Далее французы встретятся с американскими братьями Бобом и Майком Брайан.