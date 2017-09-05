Кафельников: слышал, что Надаль — кумир Рублёва, но тут симпатии нужно отложить

Олимпийский чемпион Игр 2000 года в Сиднее, бывшая первая ракетка мира, двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и четырёхкратный в парном, обладатель Кубка Дэвиса — 2002, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников поделился ожиданиями от противостояния россиянина Андрея Рублёва с испанцем Рафаэлем Надалем в четвертьфинале US Open. В четвёртом круге уроженец Москвы победил бельгийца Давида Гоффена со счётом 7:5, 7:6 (7:5), 6:3.

«Победа Андрея Рублёва стала приятной неожиданностью. Рад, что к нему пришла такая уверенность. Теперь он знает, что может обыгрывать ведущих игроков мира. Завтрашний матч с Надалем будет иметь для Андрея особенное значение. Не важно, выиграет он или проиграет. Рублёв будет играть на главном корте против звезды тенниса. Это очень важно для приобретения опыта.

Слышал, что Надаль является кумиром Рублёва, но тут симпатии нужно оставить в сторону. Есть задача – выйти и победить. Не нужно выходить на корт, чтобы просто поиграть со своим кумиром. У Андрея есть шансы на победу, а значит, надо получить удовольствие от игры и постараться выиграть.

Главная проблема Рублёва – это скорость передвижения по корту. Во вчерашнем матче с Гоффеном было видно, что физической кондиции не хватает против игроков такого уровня. По скорости передвижения соперники его пока превосходят. Надеюсь, что этот элемент он улучшит вместе со своей командой. Пока это единственный компонент игры, который не позволяет ему быть на лидирующих позициях. Но возраст такой у Рублёва, в 19 лет организм только формируется, поэтому всё у него впереди», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.