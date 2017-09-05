Рублёв и Надаль сыграют на US Open 6 сентября в 20:30 мск на корте Артура Эша

Стало известно расписание матчей центрального корта US Open на среду, 6 сентября. На корте Артура Эша пройдут оставшиеся четыре четвертьфинала из верхних половин сеток мужского и женского турниров.

Первыми на корт выйдут первая ракетка мира, чешка Каролина Плишкова и американка Коко Вандевеге (20). Вторым запуском, примерно в 20:30 по московскому времени, россиянин Андрей Рублёв сыграет против возглавляющего рейтинг АТР испанца Рафаэля Надаля.

Вечернюю программу откроет матч американки Мэдисон Кис (15) и эстонки Кайи Канепи (Q). А завершит игровой день поединок швейцарца Роджера Федерера (3) и аргентинца Хуана-Мартина дель Потро (24).