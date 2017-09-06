Стивенс вышла в полуфинал US Open, обыграв Севастову

Американская теннисистка Слоан Стивенс вышла в полуфинал Открытого чемпионата США. В четвертьфинале Стивенс в трёх сетах обыграла 16-ю ракетку турнира Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:4). Матч продолжался 2 часа 27 минут. Стивенс реализовала 4 брейк-пойнта из 9 и допустила 2 двойные ошибки. На счету Севастовой 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в финал US Open — 2017 Стивенс сыграет с победительницей матча Винус Уильямс (США, 9) — Петра Квитова (Чехия, 13).