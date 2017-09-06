Андерсон: пробиться в полуфинал US Open – это нечто невероятное

Южноафриканец Кевин Андерсон поделился эмоциями после первого в карьере выхода в полуфинал турнира «Большого шлема». В четвертьфинале US Open он одолел американца Сэма Куэрри со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (9:11), 6:3, 7:6 (9:7).

«Я очень много трудился для этого, поэтому так рад своему достижению. Пробиться в полуфинал US Open – это нечто невероятное. В матче с Сэмом всё решают считанные розыгрыши. Но сегодня был мой вечер», — приводит слова Андерсона ESPN.

В полуфинале Кевин сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.