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Андерсон: пробиться в полуфинал US Open – это нечто невероятное

6 сентября 2017, среда. 14:33 Теннис

Южноафриканец Кевин Андерсон поделился эмоциями после первого в карьере выхода в полуфинал турнира «Большого шлема». В четвертьфинале US Open он одолел американца Сэма Куэрри со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (9:11), 6:3, 7:6 (9:7).

«Я очень много трудился для этого, поэтому так рад своему достижению. Пробиться в полуфинал US Open – это нечто невероятное. В матче с Сэмом всё решают считанные розыгрыши. Но сегодня был мой вечер», — приводит слова Андерсона ESPN.

В полуфинале Кевин сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

Андерсон составил компанию Карреньо-Бусте в полуфинале US Open
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Кевин Андерсон Сэм Куэрри US Open
Новости. Теннис
6 сентября 2017, среда
14:33 Андерсон: пробиться в полуфинал US Open – это нечто невероятное
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12:35 Шварцман: играть из-за жары было нелегко, но в целом Карреньо-Буста был сильнее
11:33 Севастова: Стивенс лучше справилась с нервами в концовке и заслужила победу
11:30 Дьяченко вышла во второй круг турнира в Даляне
11:00 Кузнецова, Конта, Остапенко, Вандевеге сыграют в «ВТБ Кубке Кремля — 2017»
10:53 Стивенс: назвала бы сумасшедшим того, кто сказал бы, что я дойду до полуфинала
10:01 Квитова: надеюсь, Винус выиграет US Open — 2017
09:25 В. Уильямс: матч с Квитовой получился особенным, лёгких моментов не было вообще
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09:18 Пары Харитонова/Рыбакина и Чараева/Фрайман проиграли на юниорском US Open
09:17 Захаров и Скатов не смогли выйти в 1/4 финала юниорского US Open в паре
08:57 Андерсон составил компанию Карреньо-Бусте в полуфинале US Open
05:04 В. Уильямс стала соперницей Слоан Стивенс по полуфиналу US Open
00:58 Лансере и Рахимова вышли в четвертьфинал юниорского US Open в паре
00:29 Стивенс вышла в полуфинал US Open, обыграв Севастову
5 сентября 2017, вторник
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22:11 Рыбакина вышла в 3-й круг Открытого чемпионата США среди юниоров
21:35 Карреньо-Буста стал первым полуфиналистом US Open, обыграв Шварцмана
21:00 Скатов вышел в 3-й круг юниорского US Open, выиграв у Родионова
20:40 Рублёв и Надаль сыграют на US Open 6 сентября на корте Артура Эша
20:22 Харитонова вышла в 3-й круг юниорского US Open, одолев 1-ю ракетку турнира
17:49 Хачанов, Рублёв, Медведев и Кравчук сыграют против Венгрии в Кубке Дэвиса
16:05 Текстовая онлайн-трансляция матча Стивенс — Севастова на US Open
15:02 Брэйди: в матче со мной Плишкова играла как первая ракетка мира
14:05 Звонарёва вышла во второй круг турнира в Даляне
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13:43 Вандевеге: не думаю, что матч с первой ракеткой мира отличается от других
12:44 Кис: зрители помогли мне вытащить матч со Свитолиной
11:54 Тим: если бы всё было так плохо, дель Потро бы снялся
11:42 Карреньо-Буста, Рублёв, Хачанов сыграют в «ВТБ Кубке Кремля — 2017»
11:16 Тарпищев: Рублёв будет атаковать Надаля за счёт скорости, но испанец — фаворит
11:12 Канепи: я не была уверена в том, что буду продолжать играть в теннис
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09:27 Федерер: в 2009-м дель Потро и Давыденко могли стать первыми ракетками мира
09:16 Надаль: конечно, в матче со мной Рублёву будет что терять
09:14 Рублёв: в матче с Надалем смогу понять, как сильно я далёк от топ-игроков
09:13 Захаров и Скатов вышли во второй круг юниорского US Open в парном разряде
09:11 Чараева победила в 1-м круге юниорского US Open, несмотря на 18 двойных ошибок
06:46 Кис победила Свитолину и вышла в четвертьфинал US Open
04:22 Федерер последним вышел в 1/4 финала US Open
03:43 Дель Потро пробился в четвертьфинал US Open
02:36 Хачанов и Рублёв не смогли пробиться в парный четвертьфинал US Open
01:00 Рублёв: я уже в четвертьфинале, и мне нечего терять
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