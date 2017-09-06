Мугуруса 11 сентября станет первой ракеткой мира

Чешка Каролина Плишкова в четвертьфинале Открытого чемпионата США уступила американке Коко Вандевеге со счётом 6:7 (4:6), 3:6. Таким образом, Каролина в обновлённом рейтинге WТА от 11 сентября потеряет звание первой ракетки мира, а возглавит женскую табель о рангах испанка Гарбинье Мугуруса, которая в четвёртом круге проиграла чешке Петре Квитовой.

Напомним, до начала турнира на звание лидера рейтинга WТА по его итогам имели шансы восемь теннисисток, а сейчас в сетке осталась только одна из них — американка Винус Уильямс. Однако она лишилась возможности стать первой после выхода Мугурусы в 1/8 финала турнира.