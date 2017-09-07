Канепи: Кис сегодня просто играла лучше

Эстонка Кайя Канепи поделилась впечатлениями после поражения от американки Мэдисон Кис в четвертьфинале US Open со счётом 3:6, 3:6.

«Думаю, Мэдисон сегодня просто играла лучше. Она здорово подавала. Она очень сильно била по мячу, так что мне было сложно втянуться в розыгрыш. Если бы я смогла сделать брейк в начале матча, то игра могла бы сложиться по-другому, но я упустила свои шансы.

Дальше я сыграю на турнирах, на которых и планировала выступить. Буду продолжать тренироваться и стараться прибавлять с каждым днём. В плане мотивации для меня ничего не изменилось», — цитирует Канепи официальный сайт турнира.