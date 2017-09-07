Т. Надаль: в 2010 году подача Рафы была совершенно другой

Дядя и тренер испанца Рафаэля Надаля Тони Надаль сообщил, что за последние семь лет его племянник стал по-другому двигаться на корте и его движения при подаче изменились. 6 сентября первая ракетка мира вышел в полуфинал US Open, обыграв россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:1, 6:2, 6:2.

«У всех игроков с годами меняются удары и движение по корту. В случае Рафаэля это был ещё более сложный процесс, потому что у него немного усложнённая координация, чем-то похожая на Ривалдо, который часто двигался странно. Когда ты не можешь очень высоко подбрасывать мяч, это сказывается.

В 2010 году подача Рафы была совершенно другой, но он не смог долгое время удержать её на том же уровне и стал ошибаться. Также изменилось его движение по корту, а ощущения мяча вообще могут отличаться в разные дни», — цитирует Тони Надаля El Espanol.