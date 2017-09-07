Хьюитт: все игроки сборной Австралии называют полуфинал КД своим приоритетом

Капитан сборной Австралии Ллейтон Хьюитт признался, что очень доволен хорошим самочувствием и формой Танаси Коккинакиса, который вошёл в состав команды на полуфинальный матч Кубка Дэвиса с Бельгией, а также настроем Ника Кирьоса, Джордана Томпсона и Джона Пирса. Игры пройдут 15-17 сентября в Брюсселе.

«Танаси всегда с готовностью выступал за сборную в Кубке Дэвиса. Его результаты в 2017 году говорят сами за себя. Нам повезло иметь такую глубину состава. Мы много работали ради этого момента, и все игроки называют участие в матче Кубка Дэвиса своим приоритетом. Мы с нетерпением ждём матча», — цитирует Хьюитта Tennis World USA.