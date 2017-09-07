Рыбакина вышла в четвертьфинал юниорского US Open

Россиянка Елена Рыбакина (3) в третьем круге одиночного турнира юниорок на Открытом чемпионате США уверенно переиграла итальянку Элизабетту Коччаретто со счётом 6:4, 6:0. Продолжительность поединка составила 1 час 3 минуты. 18-летняя представительница России исполнила 5 эйсов, допустила 3 двойные ошибки, реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 и проиграла 2 гейма на своей подаче.
В четвертьфинале соперницей Рыбакиной станет аргентинка Мария Лурдес Карле, переигравшая швейцарку Симонц Уолтерт (10) со счётом 6:2, 6:2.