Испанцы Марк и Фелисьяно Лопесы вышли в финал US Open в паре

Испанцы Фелисьяно и Марк Лопесы (11) в полуфинале мужского парного разряда Открытого чемпионата США оказались сильнее американцев Боба и Майка Брайана (5) со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты. Представители Испании реализовали 3 брейк-пойнта из 8, проиграв 2 гейма на своей подаче.

В финале Фелисьяно и Марк встретятся с голландцем Жаном-Жюльеном Роже и румыном Хорей Тецэу (12), которые оказались сильнее лидеров посева финна Хенри Континена и австралийца Джона Пирса со счётом 1:6, 7:6 (7:5), 7:5.