Андерсон: в полуфинале US Open пришлось поработать, но теперь я на седьмом небе

Южноафриканец Кевин Андерсон прокомментировал победу над испанцем Пабло Карреньо-Бустой в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.



«Я не знаю, что сказать. Это результат нашей кропотливой работы. Это был невероятно трудный матч. Помимо всего прочего он проходил на одном из самых знаменитых теннисных кортов. Мне пришлось поработать, но сейчас я на седьмом небе», — приводит слова Андерсона официальный сайт US Open.

В финале Кевин сразится с ещё одним представителем Испании Рафаэлем Надалем.