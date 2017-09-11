Дель Потро «получил» молот Тора в видеоролике на канале US Open

Официальный канал US Open на Youtube опубликовал видеоролик, в котором сравнил действия теннисистов и теннисисток с различными супергероями. Подобной «модернизации» подверглись аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, испанец Рафаэль Надаль, американка Винус Уильямс, француз Гаэль Монфис, японка Наоми Осака, американки Софья Кенин и Слоан Стивенс.

Отметим, что удары дель Потро, особенно с форхенда, несколько раз сравниваются с ударами молотом Тора. Перед полуфинальным матчем Хуана-Мартина с Рафаэлем Надалем актёр, играющий Тора, писал в «твиттере» о том, что потерял свой молот, а дель Потро в ответ просил разрешения оставить его ещё ненадолго.