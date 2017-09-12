Мойя: не вижу причин, по которым Надаль не может провести в туре ещё много лет

Карлос Мойя, один из тренеров первой ракетки мира Рафаэля Надаля, считает, что его подопечный сможет оставаться лидером мирового тенниса ещё много лет, если ему не будут мешать травмы.

«Когда я присоединился к его команде, я знал, что Рафе ещё многое предстоит сделать, понимал, что если он обойдётся без травм и продолжит тренироваться с такой же мотивацией, желанием и уверенностью, то его игра вернётся к нему. В любом случае, мы говорим о легенде, а победы рано или поздно приходят. Надаль всегда отдаёт на корте всего себя. Мы говорим об одном из величайших игроков в истории, и моя вера в него непоколебима. Если он сможет оставаться таким же здоровым и мотивированным, как сейчас, мы будем говорить о Рафе ещё много лет.

Надаль — это игрок, который бил рекорды в подростковом возрасте и который продолжает бить их сейчас в статусе ветерана. Это то, чего истории тенниса не так и много. Люди говорят о том, насколько теннис тяжёлый в физическом плане, но вы видите, что в 31 год Рафа выиграл два турнира «Большого шлема». Мы не должны недооценивать его талант, его способность улучшаться, анализировать. Не вижу причин, по которым он не сможет провести в туре ещё много лет.

Он очень требовательный к себе, и это сильно помогает. Он будет продолжать искать мотивацию, чтобы побеждать, и его самая большая мотивация будет заключаться в том, чтобы продолжать совершенствоваться, развиваться. Рафаэль знает, что если сможет это сделать, то будет выигрывать турниры и оставаться на вершине», — приводит слова Мойи официальный сайт ATP.