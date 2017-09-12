Рейтинг трансляции финала женского US Open установил рекорд на ESPN

Рейтинг трансляции финального матча женского Открытого чемпионата США между американками Слоан Стивенс и Мэдисон Кис составил 1,9. Это на 36% больше, чем в прошлом году, когда в финале сыграли немка Анжелика Кербер и чешка Каролина Плишкова, и является рекордным показателем за время владения ESPN эксклюзивным правами на показ женского US Open.

Во время трансляции церемонии награждения рейтинг составил 2,2.

В целом число «уникальных зрителей» выросло на 71%, сообщает официальный сайт тура. В финале Стивенс разгромила Кис со счётом 6:3, 6:0.