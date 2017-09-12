46-летняя Датэ-Крумм в своём последнем матче в туре разгромно проиграла Крунич

Сербская теннисистка Александра Крунич вышла во второй круг турнира в Токио, разгромив 46-летнюю представительницу Японии Кимико Датэ-Крумм со счётом 6:0, 6:0. Продолжительность встречи составила 49 минут. Александра 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и взяла 6 геймов на подаче соперницы. На счету Кимико ни одного эйса и 3 двойные ошибки.

За выход в четвертьфинал соревнований в Токио Крунич поспорит с представительницей США Элисон Риске (7).

Ранее Датэ-Крумм сообщала, что турнир в Токио станет последним в её карьере.