Крунич извинилась перед болельщиками в Токио за разгром Датэ-Крумм

Сербка Александра Крунич, разгромившая 46-летнюю японку Кимико Датэ-Крумм в первом круге турнира в Токио со счётом 6:0, 6:0, пожелала удачи сопернице, для которой эта игра стала последней в туре.

«Это большой момент. Кимико, у тебя была прекрасная, очень интересная карьера. Ты занималась не только теннисом. Для меня большая честь сейчас находиться здесь. Хотя мне очень грустно. Уверена, что тебя ждёт прекрасное будущее. Думаю, ты довольна своими достижениями и тем, что ждёт тебя впереди.

Извиняюсь перед болельщиками. Это не тот результат, на который вы все надеялись. Но на протяжении часа я старалась оставаться профессионалом. Наверное, в раздевалке я буду плакать, но сейчас стараюсь держаться», — сказала Крунич после игры.