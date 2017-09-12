Датэ-Крумм: я наслаждалась пребыванием на корте все эти годы

Бывшая четвёртая ракетка мира 46-летняя японка Кимико Датэ-Крумм поделилась эмоциями после поражения в своём последнем матче в туре. В первом круге соревнований в Токио она уступила сербке Александре Крунич со счётом 0:6, 0:6.

«С турниром в Токио у меня связаны очень приятные воспоминания. Местные болельщики всегда поддерживали меня. Мои друзья и сегодня были здесь. Это было невероятно. Спасибо всем вам. Теннис — великолепный вид спорта, особенно женский. Я наслаждалась пребыванием на корте все эти годы», — цитирует Датэ-Крумм официальный сайт тура.