Мертенс и Крунич вышли в четвертьфинал турнира в Токио, Кр. Плишкова выбыла

Бельгийка Элисе Мертенс (3) вышла в четвертьфинал турнира в Токио, обыграв представительницу Польши Магду Линетт со счётом 6:1, 7:5. Матч продолжался 1 час 20 минут. Элисе 6 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в полуфинал Мертенс поспорит с победительницей матча Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Кристина Макхэйл (США).

Токио. Женщины. Первый круг

Зарина Дияс (Казахстан, Q) — Мисаки Дои (Япония) — 3:6, 6:1, 6:1.

Второй круг

Александра Крунич (Сербия) — Элисон Риске (США, 7) — 6:3, 6:4.

Мию Като (Япония, Q) — Кристина Плишкова (Чехия, 4/WC) — 7:5, 6:3.