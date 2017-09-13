Азаренко и сёстры Уильямс вошли в совет игроков WТА

Стал известен новый состав совета игроков WТА, который избирается путём голосования теннисисток. От топ-20 женской табели о рангах в совет избраны американки Серена и Винус Уильямс, а также белоруска Виктория Азаренко и австралийка Саманта Стосур, попадающие в первую двадцатку благодаря защищённому рейтингу.

Среди игроков топ-50 кредит доверия получила чешка Люси Шафаржова, а от представительниц топ-100 — американка Джулия Боузрап. Также членом совета стала новозеландка Марина Эракович, но она не будет иметь права голоса.