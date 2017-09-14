Жоау Соуза заявлен на три матча в противостоянии с Германией в Кубке Дэвиса

В Оэйраше (Португалия) состоялась жеребьёвка матча плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Португалии и Германии. 15 сентября первыми на корт выйдут Жоау Соуза и Седрик-Марсель Штебе. Затем сыграют Педро Соуза и Ян-Леннард Штруфф.
16 сентября состоится парная встреча Гастау Элиаш / Жоау Соуза — Янник Ханфман / Тим Пуэц.
17 сентября пройдут поединки Жоау Соуза — Ян-Леннард Штруфф и Педро Соуза — Седрик-Марсель Штебе.
Мужская сборная России в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса встретится с венграми.